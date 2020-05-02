Депутат Чебыкин отметил силу духа и характер главного героя фильма «Шугалей»

Санкт-Петербург, 2 мая. Депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин поделился впечатлениями от просмотра фильма «Шугалей».
Напомним, что 1 мая на телеканале НТВ состоялась премьера фильма «Шугалей», посвященного схваченным в мае 2019 года ливийскими боевиками россиянам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану. Социолог и переводчик лишены возможности связаться с родными и получать правовую поддержку от России.
По словам законодателя, актер Кирилл Полухин, исполнивший главную роль, сумел передать характер и силу духа человека, на долю которого выпали тяжелые жизненные испытания.
«После просмотра фильма я еще больше укоренился в своих убеждениях, что сила человеческого духа может преодолеть все жизненные невзгоды и трудности, всегда возьмет верх над злом», — пишет в своем Instagram Чебыкин.
Депутат отмечает, что «Шугалей» прекрасный фильм для просмотра и рекомендует с ним ознакомиться.
Посмотрел фильм "Шугалей". Кирилл Полухин передал весь характер и силу духа человека, на долю которого выпали такие жизненныеиспытания. После просмотра фильма я ещё больше укоренился в своих убеждениях, что сила человеческого духа может преодолеть все жизненные невзгоды и трудности, всегда возмёт верх над злом. Прекрасный фильм для просмотра.