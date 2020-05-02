Украинский посол отказался возлагать цветы в Берлине с российским коллегой

Берлин, 2 мая. Посол Украины в Германии Андрей Мельник отверг приглашение правящего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера поучаствовать вместе с коллегами из РФ и Белоруссии в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине, сообщает Der Tagesspiegel.

Отмечалось, что Мюллер намеревался вместе тремя послами возложить цветы к зданию по улице Шуленбургринг в берлинском районе Темпельхоф, где в последние годы войны располагался штаб командования советской 8-й гвардейской армии. В этом здании 2 мая немецкий генерал Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции войск вермахта в Берлине.

«Основной целью мероприятия было почтить память, прежде всего, русских, украинских и белорусских солдат Красной армии, которые взяли Берлин», — отмечают представители берлинского бургомистра.

По словам украинского посла, он ценит приглашение Мюллера, но «в худшем сне не мог бы представить возложение венков с представителем РФ». Мельник говорит, что из-за событий в Крыму и Донбассе общие мероприятия невозможны, а также выразил сожаление, что «правящий бургомистр упустил из вида эти возмутительные факты». Также посол Украины пожаловался Мюллеру, что в Германии до сих пор нет памятника украинским жертвам нацизма.

Напомним, что послы России и Украины уже в течение 5 лет не участвуют в совместных памятных мероприятиях по случаю окончания Великой отечественной войны.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Германия не пригласила российских представителей на церемонию, посвященную 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны.