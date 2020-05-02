Российские военные провели патрулирование в Сирии

Дамаск, 2 мая. Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке.

Как сообщил в ходе брифинга руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, накануне было продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по двум маршрутам в провинции Алеппо и по маршруту в провинции Хасеке.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Камышлы — Телль-Эш-Шур-Гарби — Алия — Телль-Эш-Шур-Гарби — аэродром Камышлы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что за период с начала миротворческого процесса в Сирии специалисты Минобороны РФ провели 2 420 гуманитарных акции, доставив мирным жителям свыше четырех тысяч тонн продуктов и товаров первой необходимости.