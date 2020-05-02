Боевики «Ан-Нусры» обстреляли населенный пункт в Идлибе

Дамаск, 2 мая. Вооруженные бандиты из террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) обстреляли город Кефер-Небель в сирийской провинции Идлиб.

Об этом в ходе брифинга журналистам сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев. Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия за минувшие сутки зафиксировала одно нарушение режима прекращения боевых действий в Сирийской Арабской Республике (САР), Турция — ни одного.

«Зафиксирован обстрел населенного пункта Кафер-Небель в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — рассказал Журавлев.

Он подчеркнул, что обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано.

Между тем в САР продолжается работа по невоенному урегулированию конфликта и оказанию всесторонней помощи гражданскому населению в восстановлении мирной жизни. С начала миротворческого процесса специалисты Минобороны РФ провели 2 420 гуманитарных акций. Общий вес доставленных гражданам Сирии грузов превысил четыре тысячи тонн, медицинскую помощь получили более 132 тысяч сирийцев.

Мирным жителям через органы местного самоуправления за минувшие сутки выдано в провинциях Дамаск, Латакия и Дейр-эз-Зор 2 500 продовольственных наборов общим весом 14,85 тонны.

1 Организация запрещена на территории РФ.