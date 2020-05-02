«Умерший» Ким Чен Ын показался на публике

Пхеньян, 2 мая. Глава КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно источникам из Северной Кореи, 30 апреля Ким Чен Ын принимал участие в запуске завода по производству удобрений в городе Сунчхон в провинции Пхенан-Намдо.

«Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии», — сообщило ЦТАК.

Подчеркивается, что Ким Чен Ын прошелся по некоторым цехам нового предприятия, где ему рассказали о процессах производства фосфора и удобрений для сельскохозяйственных нужд.

Напомним, что верховный руководитель КНДР не появлялся на публике с 11 апреля. После информации от южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын якобы проходит курс реабилитации после операции, в СМИ и социальных сетях начали распространяться слухи об угрозе жизни главы Северной Кореи и даже о его смерти. В то же время правительство Южной Кореи подчеркивало, что, согласно разведданым, Ким Чен Ын жив и здоров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у Кремля нет официальной информации о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, передает RT.

До этого северокорейское издание «Нодон синмун» информировало, что Ким Чен Ын поблагодарил строителей туристического комплекса «Вонсан-Кальма». Однако газета не упомянула о проведении публичных мероприятий с участием главы Северной Кореи.