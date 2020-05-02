Самолет разбился на Украине, есть жертвы

Киев, 2 мая. Одномоторный самолет разбился в 1 мая в Днепропетровской области Украины, 2 человека погибли. Об этом сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие случилось приблизительно в 16.26 вблизи поселка Слобожанское, неподалеку от улицы Березинская, вне населенного пункта, отмечает RT.

«От службы «103» сообщили об аварии (падения) одномоторного малого воздушного судна «ГРУМАН» (на 4 места) с последующим горением. В результате аварии погибли 2 человека», — говорится в сообщении.

Огонь был ликвидирован спасателями в 17.10.

Ранее сообщалось, что при крушении легкомоторного самолета в американском штате Невада погибли 3 пассажира.