Депутата Смакотина поразил реализм, показанный в фильме «Шугалей»

Москва, 2 мая. Депутат МО «Екатерингофский» Олег Смакотин прокомментировал впервые показанный на телеканале НТВ фильм «Шугалей».

Напомним, что социолог Максим Шугалей был схвачен ливийскими боевиками без официально предъявленных обвинений вместе с переводчиком Самером Суйэфаном в мае прошлого года. Россияне лишены возможности связаться с семьей и получить правовую поддержку от своего государства.

«Мысль о том, что речь идет о реальных людях, которых я знаю, и событиях, которые происходят прямо сейчас, не оставляла меня все время», — отмечает Смакотин.

Глава муниципалитета выразил надежду, что российские ученые вскоре вернутся на родину.

«Фильм сильный. Реалистичный. Заставляется задуматься. Динамичный сюжет, прекрасная работа актерского состава», — пишет Смакотин у себя в Telegram-канале.

Он отметил талант актера Кирилла Полухина, сыгравшего главную роль, а также поблагодарил режиссера Дениса Немандта за то, что тот обратил внимание на проблему и достоверно ее отобразил. Депутат был поражен реализмом картины и посоветовал ее к просмотру.