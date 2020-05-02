Facebook удалил аккаунт издания News Front за деньги фонда Сороса

Москва, 2 мая. Администрация Facebook на протяжении месяца пытается удалять аккаунты информационного агентства News Front. Удаления происходили без объяснения причины, однако теперь они стали известны.

В начале апреля под «ограничения» попали страницы болгарской, сербской и немецкой редакций News Front. 30 апреля Facebook удалил без права восстановления аккаунты русской, грузинской, болгарской, сербской, немецкой и английской редакций издания.

Очевидно, что новостное агентство столкнулось с целенаправленной кампанией против неугодных СМИ. Действующая в Грузии неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) открыто подтвердила начало борьбы с медиа, представляющую альтернативную точку зрения. Прозападная организация объясняет начало кампании грядущими парламентскими выборами в стране.

ISFED потребовала удаления 14 официальных страниц различных информационных агентств, в том числе и News Front; 35 сообществ, которые распространяли неугодные новости и более полусотни личных профилей пользователей.

«Мы следили за информационными операциями News Front в Грузии в течение нескольких месяцев и поделились своими выводами с Facebook на прошлой неделе», — заявил исполнительный директор организации Михаил Бенидзе в Twitter.

Стоит подчеркнуть, что финансирование ISFED поступает из фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса. Подавляющее большинство активных в Грузии неправительственных организаций финансируется именно за счет средств Сороса. Также «Международное общество за справедливые выборы и демократию» получает финансовую поддержку со стороны Агентства США по международному развитию (USAID), посольств ФРГ, Нидерландов, Великобритании, а также Совета Европы.

О том, что ISFED имеет тесные связи с фондом Сороса было известно еще в 2004 году. Тогда в СМИ появился документ, представлявший собой заявку на грант, согласно которому «Открытое общество» передает 300 тыс. долларов ISFED и молодежной организации «Кмара» для деятельности в ходе Революции роз.

По словам основателя News Front Константина Кнырика, сложившаяся ситуация — чистосердечной признание того, что Facebook — инструмент политического влияния, который работает на организаторов государственных переворотов, войн и убийств.

Жертвами политики Facebook ранее становилось и МИА «Россия сегодня». Социальная сеть удалила англоязычную страницу одного из ее сайтов — портала Arctic.ru, посвященного Арктике. В качестве объяснения, социальная сеть заявила о «сегодняшнем западном понимании понятия свободы слова».

Под удар Facebook попадало и Федеральное агентство новостей. 3 апреля 2018 года социальная сеть безосновательно удалила страницу агентства из Facebook и Instagram.

Facebook нарушила не только собственные правила, запрещающие цензуру по политическим мотивам, но и российские законы, не допускающие цензуру легального контента. Фактически социальная сеть заблокировала ФАН по национальному признаку, исключительно за то, что агентство является российским информационным ресурсом. ФАН ответило судебным иском компании Facebook за необоснованную блокировку. Так как дело слушалось на территории США, суд выглядит ангажированным, затягивая данное дело под разными предлогами. Агентство попросило Роскомнадзор отреагировать на блокировки российских ресурсов со стороны западных социальных сетей.