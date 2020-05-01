Милонов надеется, что фильм «Шугалей» привлечет внимание к похищенным в Ливии россиянам

Москва, 1 мая. Депутат Госдумы Виталий Милонов рекомендовал к просмотру фильм о похищенных в Ливии российских социологах «Шугалей».

В центре сюжета детективного боевика история российского социолога Максима Шугалея, который был схвачен ливийскими боевиками без официально предъявленных обвинений. Вместе с переводчиком Самером Суйэфаном они были похищены в мае прошлого года. Как отмечает Милонов, это стало возможно благодаря событиям «арабской весны», которая прошла при поддержке тяжелого вооружения Франции, Великобритании и США.

«Позже выяснилось, что их задержали боевики «Ливийского Правительства национального согласия», официально признанного западными странами. Несмотря на то, что наши соотечественник и прибыли в Ливию с согласия властей, ни адвокат, ни представители МИД не могут получить к ним доступ», — отмечает парламентарий.

Милонов подчеркивает, что у похищенных россиян есть семьи, которые их ждут. В феврале парламентарий участвовал в пикетировании посольства Ливии в Москве, чтобы привлечь внимание к проблеме. Однако привлечь внимание международного сообщества на произвол боевиков пока не удается.

«Надеюсь, это получится у кинематографа, тем более, что в картине задействован достойный актерский состав и поставлена она на хорошем уровне», — пишет Виталий Милонов у себя в Facebook.

Ранее фильм о задержанных социологах в Ливии прокомментировал депутат Государственной думы Сергей Вострецов. Он подчеркнул, что россияне просто выполняли свою работу, собирая достоверную информацию о ливийских событиях, чтобы представить ее мировому сообществу и оказать помощь североафриканской стране в ее восстановлении.