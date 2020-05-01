Кино о мужестве и силе духа: Комиссар Яррик о фильме «Шугалей»

Посмотрел художественный фильм «Шугалей», посвященный мужеству и силе духа наших ребят, застрявших в плену у террористов в ливийской тюрьме.

Могу сказать, что такие фильмы очень нужны сейчас - они по настоящему демонстрируют то, как русский человек сталкивается с суровыми и критическими жизненными обстоятельствами - но все равно сохраняет волю и решимость бороться до конца.

Стилистически и тематически «Шугалей» идет по стопам «Кандагара» — тот же восточный антураж, те же обстоятельства, в которые попадают герои. Разница же двух фильмов кардинальная: «Кандагар» был выпущен спустя почти 15 лет после захвата талибами наших летчиков и их героического побега, в то время, как Максим Шугалей и Самер Суйэфан — главные герои фильма — по-прежнему находятся в плену в Триполи. Фактически, это фильм о событиях сегодняшнего дня — и очень надеюсь, что после этого фильма парни все же выйдут на свободу. Давно пора…

Небольшим минусом лично для меня стало большое количество спиртного а фильме — либо употребляемого героями, либо просто обозначенного в кадре. Надо уже отказываться от стереотипа, что мы обязательно выпиваем перед важным делом.

Однако самым большим плюсом фильма «Шугалей» для меня стало классное попадание в образы. Суровый и вдумчивый Шугалей, тихий но несломленный Самер, интеллигентный и уверенный Александр — третий член команды социологов в Триполи, единственный кому посчастливилось избежать плена.

Отдельно похвалю за подбор главных гадов фильма: Халед Мишри, Фатхи Башага и конечно законченная мразь Абд аль-Рауф Карра (от которого буквально веет смертью).

Всех достоинств фильма спойлерить не буду — рекомендую оценить всем вам!