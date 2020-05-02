«Шугалей» — фильм о величии русского духа в русском человеке

Как я и говорил, это очень крепкий, профессионально сделанный фильм, боевик, драма. И этим он интересен для массового зрителя. Отлично снято, великолепный саундтрек, ну то есть важную задачу, которую решали кинематографисты, чтобы история, скажем так, о довольно специальных вопросах и процессах, проходящих где-то там в Ливии, была интересна и для массового зрителя.

Во-вторых, в фильме очень бережно воссозданы и переданы все детали, как о сложной ситуации в самой стране, так и очень тонкие, болезненные вещи, связанные с тюрьмой, с тем, как относятся к заключенным. Очень грамотно, абсолютно до мельчайших деталей воссозданы портреты самих террористов, головорезов, убийц.

Здесь я вынужден извиниться, может быть, перед зрителем, и сказать, что к сожалению все это правда. Каждый факт, который показан в фильме, подтвержден документально теми материалами, которые есть у ФЗНЦ.

Мне не просто все это говорить, потому что действительно очень сильное впечатление оставил фильм. Комок в горле стоит, и мне звонят и пишут друзья, знакомые. Девушки плачут на самом деле, потому что фильм берет за душу. Он рассказывает о русских несгибаемых людях, о силе русского духа, и это перекликается на самом деле с тем, чем, как ни странно кому-то покажется, на днях в своем видеообращении говорил президент России Владимир Владимирович Путин про особый генетический код, который есть у нас, когда «сам погибай, но товарища выручай». Мы это видели в самом начале фильма, когда в сцене Максим Шугалей вернулся за своим другом, переводчиком Самером Суэйфаном. Мы видим это в поступках, в поведении главного героя Максима Шугалея — сильный, настоящий мужчина, русский человек с большой буквы.

Мне кажется пройдет время, и критики скажут, что это фильм о силе, о величии русского духа в русском человеке, который бьется в любой части земного шара за справедливость с большой буквы, как он это себе видит и понимает.

И последнее. Даже те мало знакомые с ситуацией люди, которые фильм посмотрели и мне писали, задавали один вопрос. Повторюсь — люди, незнакомые с внутриливийскими раскладами. Посмотрев фильм, они говорят «мы не понимаем, почему нельзя высадить в Триполи группу, условно говоря, морских котиков, раздолбать эту тюрьму, освободить наших граждан, вырвав их из лап этих свихнувшихся фанатиков, параноиков, палачей». И это конечно такой серьезный вопрос, который создатели фильма не стали задавать, но мне кажется он витает в воздухе.

Я надеюсь, что фильм оперативно будет переведен на английский язык. Надо наверное переводить его на арабский и испанский языки, для того, чтобы весь мир его посмотрел и понял, что вообще происходит здесь и сейчас в наши дни совсем недалеко от так называемой цивилизованной Европы, обратил внимание и отреагировал.