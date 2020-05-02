Минобороны показало рассекреченные архивы к 75-летию взятия Берлина советскими войсками

Москва, 2 мая. Министерство обороны РФ продолжает серию публикаций рассекреченных архивов, посвященных освобождению советскими войсками крупнейших городов Европы.

Напомним, что 2 мая 1945 года после ожесточенных боев Красная армия взяла штурмом столицу нацистской Германии. Наступательная операция на Берлин продолжалась с 16 апреля 1945 года. Штурм осуществлялся силами 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова и 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева.

«Особенно упорное сопротивление противник оказывал в районе рейхстага. На лестницах и в помещении главного здания рейхстага борьба неоднократно переходила в рукопашные схватки. Район рейхстага обороняли отборные части СС», — сообщается в боевом донесении 1-го Белорусского фронта.

Уже 30 апреля над зданием рейхстага был поднят советский флаг. Наступление на остатки нацистских подразделений в Берлине продолжилось. Сидевшие в подвалах группы противника сдались ко 2 мая.

«Только за один день — 2 мая 1945 года, захвачено 34 тыс. пленных солдат и офицеров противника, 37 танков, свыше 150 орудий и большое количество другого вооружения и имущества. Среди пленных офицеров командир 286-й пехотной дивизии генерал-майор фон Робен», — докладывал маршал Конев.

Минобороны РФ разместило приказ командующего обороной и последнего коменданта Берлина генерала Гельмута Вейдлинга, в котором он призывал силы Вермахта, оборонявшие столицу, немедленно прекратить сопротивление советским войскам.

«30 апреля 1945 года фюрер покончил жизнь самоубийством. Мы, поклявшиеся ему на верность, оставлены одни… Недостаток в тяжелом оружии, боеприпасах и общее положение делают эту борьбу бессмысленной… Каждый, кто падет в борьбе за Берлин, принесет напрасную жертву», — заявлял Вейдлинг.

Для снабжения столицы Германии продовольствием советская армия выделила 105 тыс. тонн зерна, 18 тыс. тонн мясопродуктов, 4,5 тыс. тонн жиров и 6 тыс. тонн сахара. Согласно опубликованным данным, на одного жителя Берлина в неделю выделялось до 3 кг хлеба, 0,5 кг мяса, почти 1,5 кг сахара, 350 грамм кофе, а также овощи и молочные продукты.

«Советское командование спасло от голодной смерти многие тысячи берлинцев — это было проявлением подлинного гуманизма, присущего нашему народу», — отмечается в одном из рассекреченных документов.

Под защиту были взяты культурные ценности и памятники архитектуры Берлина. Благодаря действиям советской армии были найдены похищенные полотна Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка и других великих художников.

В опубликованных архивах содержится информация и о подвигах воинов Красной армии. Например, рота под командованием старшего сержанта Ильи Съянова первой ворвалась в здание рейхстага. Его рота уничтожила до 150 нацистов и взяла около 300 противников в плен. Медалью «За боевые заслуги» был награжден 15-летний Иван Николаев, который был взят сиротой в состав истребительно-противотанковой артиллерийской бригады. Санитар Раиса Колинько спасла жизни 28 красноармейцев во время боя в районе Дидерсдорф. И это лишь некоторые примеры отваги советских военных.

Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства проходит в рамках деятельности Минобороны по защите исторической правды и противодействию фальсификации истории.