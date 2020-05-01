حصاد أخبار ليبيا في 1 مايو/ أيار: المسماري يعلن التزام الجيش الوطني الليبي بالهدنة وأدلة على تورط واشنطن في اختطاف الروس في ليبيا

حصاد أخبار ليبيا في 1 أيار/مايو: المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي يجيب على الأسئلة الرئيسية حول الوضع في ليبيا، وموظف في السفارة الأمريكية مرتبط باختطاف شوغالي يحصل على رتبة عقيد وإرهابيو حكومة الوفاق ينشرون تهديدات بقتل جميع النساء في ترهونة

المسماري يجيب على أهم الأسئلة حول الهدنة والتدخل في الشؤون الليبية

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري على أن القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر استجاب إلى الدعوات التي طالبت بالهدنة مع حلول شهر رمضان المبارك، على الرغم من رفض إرهابي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي الالتزام بها.

وكالة الأنباء الفيدرالية تعثر على أدلة حول تورط الولايات المتحدة في اختطاف عالم الاجتماع مكسيم شوغالي في ليبيا

ريمون ماتوكس، الموظف في السفارة الأمريكية في تونس، الذي يشتبه في اختطافه علماء الاجتماع الروس مكسيم شوغالي وسامر سويفان، حصل على رتبة عقيد بقرار من السلطات الأمريكية.

مقاتلو حكومة الوفاق يهددون بالاستيلاء على ترهونة وقتل جميع النساء

نشر مسلحون مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعية يهددون فيه باقتحام ترهونة، التي يتم قصفها باستمرار من قبل الإرهابيين. ويؤكد فيديو التهديدات أن زعيم المتطرفين فايز السراج لم يتخل عن محاولات احتلال ترهونة.

وكالة الأنباء الفيدرالية ترسل استفسارا إلى كرواتيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حول منح الصفة الدبلوماسية لمقاتلي حكومة الوفاق

أرسل مكتب تحرير وكالة الأنباء الفيدرالية استفسار رسمي حول منح الصفة الدبلوماسية إلى إرهابي حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية في ليبيا إلى الهياكل الحكومية الكرواتية (وكالة الاستخبارات والأمن، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع ووزارة الخارجية) ، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخدمة الصحفية للأمين العام للمنظمة أنطوني غوتيريش، ومجلس الاتحاد الأوروبي.

عباس جمعة يؤكد أن حكومة الوفاق غير قادرة على حل الأزمة الليبية سياسيا

أثبتت المدعوة بحكومة الوفاق الوطني الليبي بشكل مؤكد عجزها وافتقارها إلى السلطة في المناطق المحتلة من قبل المقاتلون. والدليل على ذلك رفض الهدنة في شهر رمضان المبارك للمسلمين.