Оперштаб назвал районы Подмосковья с наибольшим числом зараженных коронавирусом

Москва, 1 мая. Наибольшее число инфицированных в Подмосковье выявлено в Одинцово и Люберцах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

«Выявленные случаи заболевания по городским округам: ... Одинцово — 764 (+21 случай за сутки), Люберцы 709 (+37 случаев за сутки)», — отмечается в сообщении.

По данным Оперштаба в Красногорске выявлены 610 случаев заражения, в Подольске — 555, а в Балашихе — 498. В общей сложности в Московской области зарегистрировано 12,5 тыс. инфицированных.

«Газета.ру» сообщает, что губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел на территории региона «масочный режим». Жителям Подмосковья рекомендуется использовать средства защиты в виде медицинских масок и респираторов в период с 1 по 11 мая. Их необходимо носить в публичных местах и в общественном транспорте. Введенные меры были поддержаны главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Ранее стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ в ближайшее время сдадут в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров. Медучреждения для лечения коронавируса будут открыты в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.