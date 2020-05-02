Сирия, 2 мая. На востоке Даръа убит сотрудник службы разведки сирийской армии. В Идлибе «Хайят Тахрир аш-Шам» казнила гражданского. На севере Алеппо взрыв убил пять человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: понесли потери и лишились шести военнослужащих в результате взрыва в Хомсе; открыли огонь по опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

ВС Турции и союзные силы: оказали поддержку демонстрантам в Идлибе; в Алеппо задержали организаторов теракта.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: убила мирного жителя при разгоне протестной акции и казнила одного гражданского в Идлибе.

Международная коалиция: провела воздушную разведку на юго-западе провинции Хасака и в Дейр-эз-Зоре; уничтожила туннели террористов ИГ1 на севере Ирака.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): активизировалось на востоке Дейр-эз-Зора, подозреваются в установке СВУ на пути следования автобуса с сирийскими военнослужащими в Хомсе; взяло на себя ответственность за нападение на конвой сирийской армии в Хомсе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились несколько человек в результате нападения неизвестных и столкнулись с протурецкими боевиками на севере Ракки.

Провинция Алеппо

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), на севере провинции в городе Нубболь прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, взрыв произошел на складе с газовыми баллонами, причина пока не установлена. Ранения получили 18 человек, еще пять погибли. Взрыв также обрушил близлежащие жилые дома, в район прибыли группы спасателей, которые ищут выживших и пострадавших под обломками. Не исключена версия теракта, однако в настоящий момент, ни одна из группировок не взяла на себя ответственность.

Днем агентство Anadolu со ссылкой на источники в турецких силах безопасности сообщило о задержании трех организаторов теракта в городе Африн. Спецназ ВС Турции сумел задержать боевика «Отрядов народной самообороны» (YPG), который доставил 28 апреля заминированное транспортное средство на место преступления. На основании показаний боевика удалось задержать двух его сообщников, которые помогали в организации теракта. Напомним, что 28 апреля на рыночной площади в центре Африна детонировала самодельная бомба, установленная в бензовозе, по различным данным погибло свыше 20 человек, десятки пострадали.

Портал SOHR также сообщил о междоусобных стычках между группировками из состава «Сирийской национальной армии» в городе Джераблус произошло. Военная полиция «Сирийской национальной армии» столкнулась с боевиками «Ахрара аш-Шаркыя». В завязавшейся перестрелки были ранены трое членов СНА, один скончался от полученных ран. Очередное междоусобное столкновение в рядах союзников Анкары совпало с активными вылетами разведывательной авиации ВС Турции на севере провинции.

Провинция Хомс

Источники агентства SANA сообщают, что в районе южного въезда в город Хомс произошел взрыв на складе, где хранилось боеприпасы и вооружение бойцов «Катаиб Хезболла». По предварительным данным, десять человек были доставлены в городские больницы с ранениями различной степени тяжести. Место взрыва оцеплено правительственными войсками, в дальнейшем инженерные подразделения проведут работы на складе. Причина детонации припасов на складе пока остается неизвестной. Одна из версий – ракетный удар со стороны ВВС Израиля.

Согласно информации Telegram-канала Directorate 4, автобус с сирийскими военнослужащими подорвался на мине на дороге, связывающей города Пальмира и Хумейма. По неподтвержденным данным, в результате взрыва погибли шесть солдат. Позднее ответственность за установку СВУ взяли на себя боевики «Исламского государства».

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические сил Сирии» провели серию обысков на переправах через реку Евфрат у города Шхиль. По данным местных источников портала Euphrates Post, позже со стороны реки были слышны взрывы, но сообщений о раненных не поступало.

Днем войска международной коалиции во главе с США и отряды боевиков SDF были приведены в состояние повышенной боевой готовности. По данным источника в сети Twitter @ OALD24, вертолеты ВВС коалиции совершили разведывательные полеты над территорией. Местные источники также сообщают, что в районе месторождений и газоперерабатывающего завода «Коноко». Позднее в соседнем поселка Аль-Эзба автомобиль курдских боевиков наехал на самодельную мину, установленную на обочине дороги. В установке мины подозреваю «спящие ячейки» «Исламского государства».

В окрестностях города Аль-Бусейра также совершили вылазку неизвестные. Как сообщает портал Halab Today, неизвестные установили СВУ напротив дома Амера Джамиля, одного из представителей «Демократических сил Сирии». Джамиль и еще два человека были ранены в результате взрыва, погибли двое детей.

Провинция Даръа

Сирийское государственное агентство SANA сообщает, что ночью ВВС Израиля нанесли ракетный удар на юге провинции. Как передают местные источники, мощный взрыв был зафиксирован в районе поселка Босра аш-Шам, однако информации о раненных и пострадавших не поступало. По данным источника, удар был нанесен из воздушного пространства над оккупированными Израилем Голанскими высотами, всего было выпущено несколько ракет. Тель-Авив пока никак не комментирует произошедшее и не подтверждает свою причастность к ночной атаке. Сообщений о пострадавших не поступало.

Агентство Halab Today сообщило, что у поселка Кафр-Насих был убит член военной разведки ВВС Сирии. Ответственность за убийство позднее взяло на себя «Исламского государство». Террористы распространили в социальных сетях фото личного удостоверения погибшего.

Провинция Идлиб

Согласно информации Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), за прошедшие сутки был зафиксирован он факт открытия огня в Идлибской зоне деэскалации. Как было указано в брифинге руководителя ЦПВС контр-адмирала Олега Журавлева, огонь был открыл со стороны позиций группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Также были зафиксированы два обстрела населенных пунктов Маарет-Мухос и Саракиб.

В городе Идлиб продолжились протесты против открытия КПП между территориями правительственных войск и «Хайят Тахрир аш-Шам» у поселка Мизназ. Боевики открыли стрельбу по активистам. Один из террористов протаранил группу демонстрантов на своем автомобиле у деревни Маарет ан-Насан, после чего боевики открыли огонь по мирным жителям. Позднее руководство «Тахрир аш-Шам» приостановило ход работ над переходом и выпустило сообщение согласно которому лица, повинные в гибели протестующих у Мизназа будут наказаны. По информации местных источников, протестующих поддерживают турецкие войска. Демонстранты заблокировали участок трассы, соединяющий их населённый пункт с соседним поселком Тафтаназ, чтобы препятствовать работам по возведению КПП.

Издание Rojava Network сообщает, что в Идлибе боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» казнили молодого человека курдского происхождения, который до этого несколько месяцев содержался в заключении. Согласно этой информации, юноша был казнён по обвинению в пособничестве «Демократическим силам Сирии».

Провинция Ракка

Сообщается, что отряд «Демократических сил Сирии» попытался проникнуть на позиции подконтрольной Турции «Сирийской национальной армии» на севере провинции. В результате завязалось боестолкновение, расположенные на севере провинции. По данным агентства Aleppo AMC, в завязавшейся перестрелки погибли семь человек.

Медиаресурс Deir Ezzor 24 сообщает, что неизвестные боевики, предположительно из состава «Исламского государства» совершили нападение на патруль курдских сил безопасности «Асайиш». Инцидент произошел в поселке Маркада, нападающие открыли огонь по автомобилю. Смертельно был ранен боевик SDF Мухаммед Джамиль Аль-Раджа.



Ирак

Международная коалиция провела десантную операцию на северо-востоке Ирака. Как передает Telegram-канал «Рыбарь», истребители ВС США нанесли несколько ракетных ударов по местам предполагаемого размещения туннелей и укреплений боевиков «Исламского государства» в горах Хамрин. Как утверждается в опубликованном заявлении, после нанесения авиаударов иракские военнослужащие обследовали район и обнаружили документы и электронные устройства боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.