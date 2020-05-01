Сирия, 1 мая. На севере Алеппо протурецкие группировки разоряют фермеров новыми поборами. В Дейр-эз-Зоре курдские боевики застрелили террориста «Исламского государства»1. В Даръа убит сотрудник службы разведки сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: в Даръа лишились военнослужащего в результате нападения.

ВС Турции и союзные силы: провели воздушную разведку на севере Алеппо.

«Сирийская национальная армия» (СНА): обложила новыми налоговыми поборами жителей оккупированных на севере Алеппо территорий.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): взяло на себя ответственность за покушение на сирийского военнослужащего в Даръа.

«Демократические силы Сирии» (SDF): застрелили террориста ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесла авиаудар по местам дислокации террористов ИГ на северо-востоке Ирака.

Провинция Алеппо

Боевики «Султан Сулейман Шах» продолжают притеснять населения поселка Шейх-Хадид, вводя новые налоговые сборы. Как передает портал Rojava Network, боевики обязали местных жителей отдавать им 15% выращенного урожая после того как уже ввели сбор в размере от 2500 до 3000 сирийских фунтов с каждой семьи в поселке, объяснив это необходимостью провести капитальный ремонт штаб-квартиры.. Согласно источнику, боевики также выселили из дома пожилого мужчину в деревне Ягла-Васани, превратив его жилище в новую штаб-квартиру.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) передает, что к северо-востоку от Алеппо в городе Джераблус произошло столкновение членов полиции «Сирийской национальной армии» с группой «Сыновей Дейр-эз-Зора», которые входят в состав «Ахрар аш-Шаркыя». В перестрелке был убит один из членов военной полиции СНА, еще три человека получили ранения. Очередное междоусобное столкновение в рядах союзников Анкары совпало с активными вылетами разведывательной авиации ВС Турции в обозначенном регионе.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические сил Сирии» провели серию обысков на переправах через реку Евфрат у города Шхиль. Как передают местные источники агентства Euphrates Post, со стороны реки были слышны взрывы, но сообщений о раненных и пострадавших пока не поступало.

Курдские боевики освободили нескольких арестованных гражданских лиц в городе Дибан, которые провели два месяца в тюрьме SDF. Как сообщает источник в сети Twitter @alkhabour21, добиться освобождения заключенных удалось только после переговоров администрации «Демократических сил Сирии» с шейхами племен, которые поручились за арестованных.

Как передает Baladi News, в Аль-Бусейре курдским боевикам удалось ликвидировать члена запрещенного в РФ «Исламского государства». По данным агентства, убитый ими террорист в составе группы из четырех человек совершил нападение на блокпост SDF, после чего завязалась перестрелка, в которой его смертельно ранили.

Провинция Даръа

Агентство Halab Today сообщило, что на востоке провинции у поселка Кафр-Насих был застрелен член военной разведки ВВС Сирии. Убитый ранее состоял в «Южном фронте» и в ряды сирийский военнослужащих вступил после подписания перемирия между официальным Дамаском и «Южным фронтом» в 2018 году. Ответственность за убийство взяли на себя террористы «Исламского государства», разместив в социальных сетях фото личного удостоверения погибшего.

Ирак

Международная коалиция провела десантную операцию на северо-востоке Ирака. Как передает Telegram-канал «Рыбарь», истребители ВС США нанесли несколько ракетных ударов по местам предполагаемого размещения туннелей и укреплений боевиков «Исламского государства» в горах Хамрин. Как утверждается в опубликованном заявлении, после нанесения авиаударов иракские военнослужащие обследовали район и обнаружили документы и электронные устройства боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.