Депутат Вострецов объяснил, почему россияне должны посмотреть фильм «Шугалей»

Москва, 1 мая. Депутат Государственной думы Сергей Вострецов прокомментировал премьеру фильма «Шугалей» на телеканале НТВ. Он выразил уверенность, что похищенные в Ливии российские социологи в итоге вернутся домой.

По его словам, очень символично, что фильм показали 1 мая, так как из-за режима самоизоляции многие россияне увидят премьеру. Он говорит, что благодаря фильму люди вспомнят о соотечественниках, выполняющих задания на чужой земле. Вострецов подчеркивает, что социологи просто выполняли свою работу, собирали достоверную информацию о ливийских событиях, чтобы представить ее мировому сообществу и оказать помощь североафриканской стране в ее восстановлении.

«Сейчас их захватили бандиты и удерживают в тюрьме, не допуская до них ни адвокатов, ни МИД. И вот это хваленое мировое сообщество, европейская демократия, носители «свободы слова» пальцем не пошевелили, чтобы наших ребят оттуда вытащить! Но я верю в справедливость, верю, что президент России и руководство нашей страны заставят ливийских бандитов соблюдать права человека», — пишет Вострецов на своей странице «ВКонтакте».

Политик подчеркивает, что это необходимо для того, чтобы каждый гражданин РФ, независимо от того, где он находится, чувствовал себя в безопасности и был уверен, что будет защищен.

«Огромное спасибо режиссеру фильма. Я уверен, что многие проникнутся! Пусть наше внимание к этому фильму покажет ребятам, что нам не безразлична их судьба», — отметил парламентарий.

Вострецов выразил уверенность, что в итоге социологов освободят и они вернутся домой к своим семьям.

Напомним, что премьера фильма «Шугалей» состоялась 1 мая в 21.00 на телеканале НТВ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сотруднику посольства США в Тунисе Рэймонду Мэттоксу, которого подозревают в похищении российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, решением американских властей было присвоено звание полковника.