Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Москва, 1 мая. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев и заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба Минстроя.

«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», — приводит слова Якушева пресс-служба министерства.

И. о. главы Минстроя назначен заместитель Якушева Никита Стасишин.

Ранее премьер-министр России Владимир Мишустин сообщил, что заразился коронавирусом. Мишустин отметил, что остается на связи с членами правительства, и. о председателя правительства назначен Андрей Белоусов.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.