Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,3 млн

Вашингтон, 1 мая. Число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,3 млн, сообщил университет Джонса Хопкинса.

По последним данным, коронавирус выявлен у 3 303 296 человек во всем мире. Заразившиеся COVID-2019 зарегистрированы в 187 странах. Жертвами коронавируса стали 235 290 человек, 1 039 588 вылечились.

Лидерами по числу зараженных коронавирусом остаются США – более 1 млн человек. На втором месте по количеству пациентов с COVID-2019 оказалась Испания — 242 тысячи, замыкает тройку Италия – 207 тысяч зараженных. Затем по убыванию выявленных случаев COVID-2019 следуют Великобритания, Франция, Германия, Турция, Россия, Иран, Бразилия и Китай.

Наибольшее число смертей от коронавируса также зафиксировано в США (64 914), далее следует Италия (28 236) и Испания (24 824).

По данным на 1 мая, почти восемь тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России за минувшие сутки. Всего в России выявлен 114 431 случай заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. За весь период пневмонию, вызванную новым тип коронавируса, смогли победить 13 220 человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что новая коронавирусная инфекция имеет естественное происхождение и не была создана искусственно. Кроме того, в ВОЗ назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса. В организации сообщили, что ученые разработали 67 прототипов вакцин от коронавируса, три из них уже проходят клинические испытания.