Кремль прокомментировал слухи о смерти Ким Чен Ына

Москва, 1 мая. Кремль не располагает официальной информацией о текущем состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил Песков на вопрос, есть ли у Кремля информация о здоровье лидера КНДР.

В пятницу сбежавший из Северной Кореи депутат Цзи Сон Хо сообщил, что с «вероятностью 99%» Ким Чен Ын умер в минувшие выходные после операции на сердце. Перебежчик объяснил, что Северная Корея не сообщает о смерти лидера официально потому, что столкнулась со сложной проблемой преемственности. Депутат добавил, что занять пост лидера КНДР вполне может Ким Е Чжон — сестра Ким Чен Ына.

Слухи о смерти лидера КНДР появились после публикаций в СМИ о перенесенной им операции на сердце. Кроме того, Ким Чен Ын с 12 апреля не публиковались сообщения о поездках северокорейского лидера или мероприятиях с его участием.