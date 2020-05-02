Волонтеры помогают людям, оставшимся без жилья и работы в Петербурге. ФАН-ТВ

240 горячих обедов привезли сегодня волонтеры Петербурга для подопечных «Мальтийской службы помощи». Там организован мобильный приют для людей, которые оказались в тяжелом жизненном положении, потеряли жилье и работу. В приюте постоянно проживают около 40 человек, в основном, это люди с ограниченными возможностями здоровья.
«Тут же многим помогают, у кого нет документов. Люди по 20-30 лет бродят, пока молодые, потом попадают в такие ситуации: без ног, без рук остаются. Есть молодые, попадают в такие же ситуации. Вот такие вот палатки и помогают очень хорошо людям», — рассказывает работник Мальтийской службы помощи Иван Мысов.
Помогают местные предприниматели, неравнодушные петербуржцы и жители других городов. Однако сейчас в связи с непростой эпидемиологической и экономической ситуациями в стране, с продуктами, по словам работников приюта, случаются перебои. Любая помощь с питанием, одеждой, медицинскими средствами особенно ценна. Сегодня 240 порций горячих обедов привезли в приют волонтеры.
«Горячий обед — это первое, второе и булочка. Нам помогают собирать денежки на эти наборы обычные, простые люди. Благодаря неравнодушным людям у нас получается помочь тем, кому эта помощь действительно нужна, а таких довольно много», — заключает волонтер Анастасия Сафоева.