Волонтеры помогают людям, оставшимся без жилья и работы в Петербурге. ФАН-ТВ

240 горячих обедов привезли сегодня волонтеры Петербурга для подопечных «Мальтийской службы помощи». Там организован мобильный приют для людей, которые оказались в тяжелом жизненном положении, потеряли жилье и работу. В приюте постоянно проживают около 40 человек, в основном, это люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Тут же многим помогают, у кого нет документов. Люди по 20-30 лет бродят, пока молодые, потом попадают в такие ситуации: без ног, без рук остаются. Есть молодые, попадают в такие же ситуации. Вот такие вот палатки и помогают очень хорошо людям», — рассказывает работник Мальтийской службы помощи Иван Мысов.

Помогают местные предприниматели, неравнодушные петербуржцы и жители других городов. Однако сейчас в связи с непростой эпидемиологической и экономической ситуациями в стране, с продуктами, по словам работников приюта, случаются перебои. Любая помощь с питанием, одеждой, медицинскими средствами особенно ценна. Сегодня 240 порций горячих обедов привезли в приют волонтеры.