ЛНА уничтожила одного из лидеров группировки «Братья-мусульмане»

Триполи, 1 мая. Ливийская национальная армия (ЛНА) уничтожила одного из лидеров террористической группировки «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ). По данным информационного портала Alsaaa24, речь идет об Ахмаде Абу Сааде, широко известном среди боевиков.

Убитый считался «выдающимся» членом «Братьев-мусульман», занимал должность Совета мудрецов и старейшин Большого Триполи. Смерть в Facebook подтвердил главарь экстремистской группировки Сами Саади.

Сообщается, что террорист получил смертельное ранение в ходе боестолкновения в районе Вади ар-Рабиа, он принял участие в очередной вооруженной провокации бандформирований, подконтрольных так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.

Армия Халифы Хафтара продолжает искоренять терроризма из Ливии. СМИ регулярно сообщают о ликвидации известных террористов. Ранее стало известно об уничтожении самого разыскиваемого террориста в стране Зияла Балама, участвовавшего в нападении на американского консульство. Позднее сообщалось, что его подельник Абдель Муни аль-Гави также был ликвидирован.

1 Организация запрещена на территории РФ.