Глава Роспотребнадзора объяснила важность поэтапного снятия ограничений из-за COVID

Москва, 1 мая. Ограничительные меры в связи с коронавирусом будут сниматься поэтапно и с разной скоростью в разных регионах РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это будет поэтапный выход, это неизбежно. И с разной скоростью в разных субъектах Российской Федерации», — заявила Попова в эфире KP.RU.

Глава Роспотребнадзора объяснила, что в разных регионах РФ наблюдается разная эпидемиологическая обстановка, ситуация развивается по-разному. Кроме того, влияет дисциплина населения. От этого будет зависеть, как и в какие сроки будут отменены ограничения в каждом субъекте.

Попова подчеркнула важность соблюдения ограничений, чтобы их можно было отменить в ближайшее время.

«Понимаю, усталость накопилась. Но лучше потерпеть еще две недели – и стабилизация должна наступить, безусловно», — добавила Попова.

По данным на 1 мая, почти восемь тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России за минувшие сутки. Всего в России выявлено 114 431 случай заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. За весь период пневмонию, вызванную новым тип коронавируса, смогли победить 13 220 человек.

Также Попова констатировала всплеск числа заразившихся коронавирусом в РФ в течение двух последних дней. Глава Роспотребнадзора отметила, что в рамках этого «всплеска» около половины заразившихся не имеют симптомов.