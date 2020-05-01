Старшина ВСУ рассказал, как учил военных «включать задницу и стрелять из рогаток»

Киев, 1 мая. В 2014 году украинские военные готовились к войне без огнестрельного оружия и практиковали стрельбу гайками из рогаток, сообщает экс-старшина 24-й бригады ВСУ Эдуард Крохмалюк.

Военнослужащий признается, что новобранцам, которые впервые оказались в зоне боевых действий, он рекомендовал включать «зрение, слух, чувства, задницу, чтобы тоже слушала».

Также Крохмалюк отметил, что в сентябре 2014 года ВСУ продолжала наступление, несмотря на разгром под Иловайском, после чего украинская оборона рухнула и были подписаны первые Минские соглашения.

«В сентябре 2014-го наступавшим украинским частям пришел приказ отойти на позиции, где стоим до сих пор. Они покидали занятые города и села. Русские запускали фейки, что нам запретили открывать огонь под угрозой уголовной ответственности. Но сами стрельбы мы не прекращали. Я закупил военным мощные рогатки. Тренировались стрелять болтами и гайками М10», — заявил Эдуард Крохмалюк.

Ранее сообщалось, что на Украине учитель истории Элла Сытник провела онлайн-урок с кастрюлей на голове. По мнению преподавателя, данный прием максимально подходит для рассказа пятиклассникам о событиях на майдане в 2013-2014 гг. Видеоролик был размещен на официальном YouTube-канале Министерства образования Украины.