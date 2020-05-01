Ливийцы напуганы изнасилованиями и убийствами, совершенными сирийскими наемниками ПНС

Триполи, 1 мая. Жители Триполи сообщают о росте количества случаев изнасилования, жертв преступлений находят прямо на улицах города. По данным ливийских источников, за преступлениями стоят сирийские наемники, поддерживающие так называемое Правительство национального согласия (ПНС).

Криминогенная обстановка в столице, оккупированной ПНС, стремительно ухудшилась после турецкого вмешательства во внутриливийский кризис — город наводнили сотни сирийских наемников, завербованных Анкарой для участия в боестолкновениях на стороне ПНС. Почувствовав свою безнаказанность, наемники занялись грабежами. В последнее время, как сообщают жители Триполи, участились случаи нападения на женщин и детей с целью изнасилования.

Пользователь Twitter сообщил, что видел, как бездействовали силы безопасности ПНС, пока сирийские экстремисты насиловали детей, а потом убили их. Некоторым детям удалось спастись.

#طرابلس #ليبيا_تنتصر



تشعر بالاسى وانت ترى مشاهد #المرتزقة_السوريين وهم يعبثون فوق ارض اجدادك،،يوثقون ما يفعلون.



ولكن بأذن الله سيتم القضاء على كل دخيل في أرضنا وستعود #ليبيا كما كانت. — أمل الجزيري (@AmalAljazere) April 30, 2020

Новостной портал Arabitoday отмечает, что несколько жертв было найдено в лесопарке Ан-Наср и его окрестностях. Силы безопасности не в состоянии справиться с наемниками и просто закрывают глаза на их преступления, в результате чего простые ливийцы вынуждены жить в постоянном страхе.

По данным Ливийской национальной армии (ЛНА), в стране находится порядка 17 тысяч радикалов из Сирии. Турция обещала сирийским боевикам зарплату в несколько тысяч долларов, однако по приезду в Ливию выяснилось, что никто не собирается им платить. Без денег и возможности вернуться домой наемники занялись преступностью, осознавая, что в обмен на поддержку главаря ПНС Файеза Сарраджа их не накажут за совершенные бесчинства.