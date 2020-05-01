ВОЗ подтвердила естественное происхождение коронавируса

Москва, 1 мая. Новая коронавирусная инфекция имеет естественное происхождение и не была создана искусственно, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Мы получаем информацию от многих ученых, и все говорят одно и то же: у вируса естественное происхождение», — сообщил Райан.

Представитель ВОЗ отметил, что важно найти «хозяина», природного носителя коронавируса. Это позволит принять профилактические меры и предотвратить повторение аналогичных ситуаций в будущем.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 3,3 миллиона человек.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай якобы скрывал информацию о коронавирусе и виновен в его создании. Власти штата Миссури в США даже подали в суд на власти КНР.

Ранее ВОЗ назвала сроки изготовления вакцины от коронавируса. В организации сообщили, что ученые разработали 67 прототипов вакцин от коронавируса, три из них уже проходят клинические испытания.