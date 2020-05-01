Утку с разлучили с хозяевами в аэропорту Новосибирска. ФАН-ТВ

Утка Борислава провела две недели в аэропорту Толмачево на карантине. В обсервацию ее определили работники воздушной гавани. Марьяна Литвинова и Михаил Желобовский завели утенка полгода назад, путешествуя по Вьетнаму. Возвращаясь в Россию, они привезли с собой нового домашнего любимца. На родине птичке были сделаны все ветеринарные справки и прививки, а также утку чипировали и даже оформили ей международный паспорт. Удивленные сотрудники аэропорта остались не удовлетворены документами и определили Бориславу в обсервацию: в России действует временное ограничение из-за неблагополучной во Вьетнаме ситуации с птичьим гриппом.

В течение всего времени хозяева очень переживали за свою любимицу: для нее сначала перелет, а потом и вынужденная разлука стали настоящим тяжелым испытанием.

«Да, конечно, это для нее стресс, потому что она не привыкла, что мы настолько долго можем расставаться с ней. Я более чем уверена, что она очень переживает, и нам ее не хватает, и ей нас не хватает очень сильно», — сокрушается Марьяна Литвинова.

За время своего пребывания в аэропорту уточка чувствовала себя хорошо и даже снесла три яйца, что также является признаком ее отличного самочувствия. Сейчас Борислава уже дома и уплетает нежно любимые ею драники.