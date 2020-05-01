Гузеева нахамила подписчику, обратившему внимание на грязные окна в ее доме

Москва, 1 мая. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева проводит режим самоизоляции дома со своим супругом. Она отмечает, что благодаря карантину научилась видеть красоту в мелочах. Гузеева разместила фото цветка на подоконнике у себя в Instagram.

«Потребность в красоте. Я за ней охочусь — за красотой! В масштабах страны — ничего себе, а в режиме изоляции — шедевр. Всем легкости бытия и радости», — сопроводила фото подписью знаменитость.

Однако некоторые пользователи обратили внимание не только на красивый цветок, но и на то, что Гузеева давно не мыла окна в доме.

«Окно помой», — написал ведущей шоу «Давай поженимся» один из пользователей. «Рот помой», — ответила ему взбешенная хамством Гузеева.

Недавно Лариса Гузеева отчитала участницу телепередачи «Давай поженимся». В очередном эфире шоу участвовала москвичка Яна, владелица студии депиляции. Девушка охарактеризовала себя как «сильную и независимую» женщину и призналась, что однажды стала жертвой альфонса. По ее словам, она оформила на мужчину ипотеку, но платила за нее самостоятельно. Гузеева выслушала этот рассказ, после «отлупила» бумагами пришедшую на шоу девушку.

Также на днях стало известно, что Ларису Гузееву дважды за два дня оштрафовали за лихую езду на своем «Лексусе» по пустой Москве.