Гузеева нахамила подписчику, обратившему внимание на грязные окна в ее доме

Потребность в красоте. Я за ней охочусь-за красотой! В масштабах Страны- ничего себе, а в режиме изоляции- шедевр.Всем лёгкости бытия и радости????‍♂️

A post shared by Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) on Apr 29, 2020 at 8:15am PDT