В США разработали тест, выявляющий носителя коронавируса до его «заразности»

Москва, 1 мая. Ученые Вооруженных сил США разработали тест на коронавирус, который, предположительно, выявляет носителя COVID-19 до его «заразности». Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на исследователей.

Тест был разработан в рамках проекта, который занимался ранним выявлением отравления при использовании биологического или химического оружия. Ученые заявляют, что тест способен выявлять инфекцию в течение 24 часов после заражения, то есть до появления симптомов и периода «заразности». Текущие тесты способны выявлять коронавирус на четыре дня позже.

«Эта концепция заполняет пробел в диагностике (коронавируса – Прим. ред.) во всем мире», — заявила глава отделения по биологическим технологиям DARPA Брэд Рингайзен.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 3,3 миллиона человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала сроки изготовления вакцины от коронавируса. В организации сообщили, что ученые разработали 67 прототипов вакцин от коронавируса, три из них уже проходят клинические испытания. В ВОЗ добавили, что в лучшем случае потребуется не менее 12 и до 18 месяцев, чтобы вакцина прошла все фазы клинических исследований и клинические пробы.