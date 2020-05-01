Человек-паук из Бурятии помогает многодетным семьям. ФАН-ТВ

В столице Бурятии Улан-Удэ появился супергерой. Волонтер Александр Афонин в костюме Человека-паука доставляет продукты многодетным семьям, в которых родители из-за пандемии остались без работы.

Человек-паук совместно с добровольцами из Ресурсного центра «ДоброДом» посещают несколько десятков семей в день. Их задача — порадовать детей, отвлечь их от домашней обстановки и подарить новые эмоции.

«Видеть улыбки детей — это, наверное, самое бесценное. Дети настолько радуются, что видят любимого персонажа, и это стоит очень дорогого», — признался волонтер Александр Афонин.

За весь апрель, с момента введения режима самоизоляции, волонтеры организации «ДоброДом» обработали более десяти тысяч заявок от нуждающихся со всей Бурятии. Ведь добровольцы, как и супергерои, работают без выходных.