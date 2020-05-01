Илон Маск собирается продать почти все свое имущество

Нью-Йорк, 1 мая. Известный американский предприниматель Илон Маск намерен распродать почти все свое имущество. Об этом он заявил в Twitter.

«Я продаю почти все свое имущество. У меня не будет дома», — написал глава SpaceX без каких-либо пояснений.

В комментариях он ответил одному из пользователей, что расстанется со своим старым ранчо, некогда принадлежавшим актеру Джину Уайлдеру, только при условии, что оно не будет разрушено и не потеряет свою душу.

Таже Маск признался, что его девушка злится на него за такое решение.

Ранее в Twitter предприниматель написал, что считает стоимость акций своей компании Tesla слишком высокой. Котировки ее ценных бумаг в пятницу снизились на 9,18%, достигнув 710,07 доллара.

Согласно опубликованному 23 апреля докладу американской неправительственной организации Institute for Policy Studies, в период с 1 января по 10 апреля 2020 года глава компаний Tesla и SpaceX стал богаче на 5 миллиардов долларов. Определенную часть дохода Маску принес выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) от Tesla.

По данным Bloomberg, текущее состояние бизнесмена превышает 39,7 миллиарда долларов. Он занимает 22-е место в списке богатейших людей мира. Этой зимой американский предприниматель смог разбогатеть на 2,3 миллиарда долларов за один час, когда акции Tesla резко выросли на фондовой бирже в Нью-Йорке.

Помимо Tesla, Маск возглавляет компанию SpaceX. Его основные инвестиции связаны с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами.