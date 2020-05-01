Актриса Татьяна Васильева пожаловалась на симптомы коронавируса

Москва, 1 мая. Народная артистка РФ Татьяна Васильева пожаловалась на плохое самочувствие. Звезду настолько встревожили симптомы, что она вызвала скорую помощь.

Артистка призналась, что пока не знает — заболела коронавирусом, либо же речь идет о другом заболевании. Но симптомы очень похожи на те, которыми сопровождается COVID-19.

«Температура, кашель, все, что полагается», — передает слова знаменитости «Пятый канал».

Васильева добавила, что последний месяц соблюдала режим самоизоляции. Поэтому звезда даже не может предположить, где и как могла заразиться.

В России за минувшие сутки зафиксировали почти восемь тысяч новых случаев заражения. Общее число заболевших превысило отметку в 114 тысяч. Около 13 тысяч пациентов удалось вылечить, свыше 1,1 тысячи скончались. Режим самоизоляции в России ввели еще в конце марта: вначале в Москве, а затем примеру столицы последовали и другие регионы.

COVID-19 заболели многие звезды — российские и зарубежные. Известная американская певица Мадонна призналась, что перенесла заболевание без симптомов. А вот у писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили), живущего в Лондоне, появились и температура, и головная боль, и потеря обоняния.

Коронавирус подозревали у певицы Надежды Бабкиной, но тест дал отрицательный результат. Артистка перенесла двустороннюю пневмонию, но уже вернулась из больницы домой.