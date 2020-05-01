Масштабную дезинфекцию провели в Москве в первый день мая. ФАН-ТВ

Коммунальные службы Москвы провели масштабную дезинфекцию. Обработали дороги, тротуары, дворы, всего 300 млн квадратных метров территории. Особое внимание уделили обработке лечебно-профилактических учреждений, а также территории возле метро, на пересадочных узлах, подземных и наземных пешеходных переходах. Всего в санитарной обработке задействовали более 70 тысяч сотрудников и 4,5 тысячи единиц техники.