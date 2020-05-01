Попова рассказала, почему Мишустин заразился коронавирусом

Москва, 1 мая. Заразившийся коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин постоянно находится в доступном режиме, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова объяснила, почему Мишустин заразился коронавирусом. По ее словам, премьер отдавал всего себя работе и подвергал повышенному риску.

«Единственное, что я хочу вам сказать, когда человек всего себя отдает делу, а это именно так, он, естественно, подвергает себя повышенному риску», — сказала Попова в эфире KP.RU.

Глава Роспотребнадзора пожелала Мишустину скорейшего выздоровления, подчеркнув, что его активность крайне важна для страны. Кроме того, Попова сообщила, что премьер-министр остается на связи.

«Он все время — в доступном режиме, он все время в контакте. И мы всегда рассчитываем на его уверенный голос», — добавила она.

В четверг Михаил Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что получил положительный результат анализа на COVID-19. Российский лидер пожелал главе кабмина скорейшего выздоровления и назначил временно исполняющим обязанности руководителя правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Мишустина. Он отметил, что глава кабмина проведет период самоизоляции в одном из медицинских учреждений, где будет находиться под наблюдением врачей.