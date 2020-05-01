Донбасс сегодня: грузинский наемник расстрелял солдат ВСУ, Киев готовит крупные провокации

Донбасс, 1 мая. Армия Украины ведет минометные обстрелы жилых домов в ДНР. Наемник из Грузии застрелил двух националистов из ВСУ. Националистические организации доставляют наркотики украинским солдатам с помощью беспилотников. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Киевские силовики за минувшие сутки подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики 22 раза. Стрельба велась из минометов 120-мм и 82-мм калибра, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также применялось стрелковое и снайперское оружие. В зону обстрелов вошли восемь населенных пунктов ДНР на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях.

В селе Васильевка осколками мины поврежден частный дом. Утром в пятницу обстрелы продолжились с нарастающей силой. Район Гольмовский в Горловке обстрелян из миномета. Разрушения и повреждения шести жилых домостроений зафиксированы на трех улицах, повреждена линия электропередач.

Украинские пропагандисты планируют съемки лживых видеосюжетов

В Народной милиции ДНР сообщают, что в ожидании встречи нормандской четверки командование Операции объединенных сил усилило обстрелы республик и провоцирует защитников Донбасса на ответную стрельбу. Более того, запланирован целый ряд попыток дискредитации военных ДНР и ЛНР. В Красногоровке к западу от Донецка группа, в которую входят офицеры 28-й механизированной бригады и 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ, подготовила лживую сенсацию с целью обвинить Народную милицию ДНР в обстрелах.

В двух нежилых домах были заложены взрывчатка и зажигательные смеси. Пожар, охвативший дома, должны снять на камеру украинские журналисты. Мирная жительница из села Курахово за материальное вознаграждение согласилась дать интервью о том, что она якобы жила в одном из сгоревших домов, в который попал боеприпас, выпущенный из оружия со стороны ДНР.

Об аналогичном факте попытки дискриминации Народной милиции ЛНР рассказали в оборонном ведомстве республики. Постановочный сюжет должен готовиться на пункте пропуска «Станица Луганская», в настоящий момент закрытом из-за карантина. В качестве массовки украинские пропагандисты за денежное вознаграждение привлекают местных жителей. Провокацию готовят военнослужащие 25-й десантной бригады ВСУ совместно с офицерами центра ИПсО. Приглашены три группы журналистов. В сюжете покажут мирных граждан, которые массово будут просить разрешить им пересечь контрольно-пропускной пункт в направлении Украины. У каждого из них по сюжету должны быть важные предлоги.

Грузинский наемник застрелил двух солдат ВСУ

Информацию о перестрелке в 28-й бригаде ВСУ предоставила Народная милиция ДНР. В Марьинке между грузинским наемником и националистами из числа военнослужащих произошел конфликт. Причиной послужили разговоры между сослуживцами на тему назначения Саакашвили на должность вице-премьера Украины. Во время драки было применено оружие. В старшего солдата Гогинашвили выстрелили из пистолета, в ответ он выпустил очередь из автомата по своим обидчикам. Двое солдат Мирошник и Собко скончались на месте.

Наркотики в зону ООС поставляются с помощью беспилотников

Разведка Народной милиции ЛНР установила, что командование ООС начало борьбу с беспилотными летательными аппаратами, принадлежащими националистам. С помощью БПЛА они поставляют наркотики в армейские части. Командирам бригад приказано до 5 мая выявить и уничтожить все такие БПЛА. Известно, что в понедельник военная полиция задержала солдата 93-й бригады ВСУ, который находился в наркотическом опьянении. В ночь с понедельника на вторник в той же бригаде старшина получил ранение из автомата, пытаясь на боевом посту привести в чувство двух подчиненных, которые употребили синтетические запрещенные вещества.

Разбираясь с указанными фактами, в СБУ пришли к выводу, что существует целая сеть поставок в бригаду. Так и оказалось. Задержанные пояснили, что наркотики поставлялись сбытчиками из организаций «Украинская добровольческая армия» и «Гражданский корпус». Националисты продавали солдатам наркотики или обменивали их на оружие и боеприпасы.