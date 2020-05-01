Подольская в роскошном платье вышла на прогулку с собаками

Москва, 1 мая. Известная певица, звезда «Фабрики звезд» Наталья Подольская поразила фанатов роскошным нарядом, в котором вышла на прогулку с собаками.

Артистка опубликовала в Instagram шутливый пост на тему самоизоляции, к которому прикрепила снимок с одной из фотосессий. На фотографии исполнительница запечатлена в серебристом платье в пол, с массивными украшениями, укладкой и ярким макияжем. На привязи она держит трех борзых.

«Вышла с собаками погулять и пожелать всем малышам спокойной ночи», — написала в посте знаменитость.

Поклонники оценили чувство юмора певицы и с иронией признались, что даже представить себе не могут наряды Подольской для выноса мусора.

«Мой пес реально завидует и не хочет гулять, пока я так не наряжусь», — пошутила tatianakirsh.

Фанаты осыпали звезду комплиментами и отметили, как молодо и свежо она выглядит в 37 лет. К слову, 20 мая певица будет отмечать день рождения.

«Могу сказать только одно, вы потрясающая женщина!!!» — восхитилась lobanovaulia74.

Подольская недавно призналась подписчикам, что ужасно измучилась на самоизоляции — салоны красоты давно закрыты, а прическа артистки, особенно отросшие корни волос, требовали обновления. На помощь супруге пришел певец Владимир Пресняков-младший, который ради возлюбленной вжился в роль стилиста и вернул ее волосам ярко-рыжий оттенок.