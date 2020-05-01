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ФАН-ТВ

Карантинная закупка. Калининский район Петербурга. ФАН-ТВ

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В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии.

На этот раз мы отправились в Калининский район Петербурга. Наш корреспондент проверит магазины рядом со станцией метро «Академическая». Поинтересуемся, что думают местные жители об ассортименте и ценах в различных торговых точках.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН:

 

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