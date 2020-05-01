Глава Роспотребнадзора сообщила о всплеске числа заразившихся коронавирусом в РФ

Москва, 1 мая. Всплеск числа случаев заражения коронавирусом наблюдается в России в течение двух последних дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«И вчера, и сегодня мы видим такой «зубец», как говорят специалисты и аналитики, на фоне ровной ситуации в течение больше чем семи дней», — заявила Попова в эфире KP.RU.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в рамках этого «всплеска» около половины заразившихся не имеют симптомов. Попова добавила, что рост числа заразившихся был спрогнозирован, об этом говорилось еще 7-10 дней назад.

Кроме того, глава ведомства подчеркнула, что отказ от ограничительных мер по коронавирусу будет проходить поэтапно и с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе РФ.

По данным на 1 мая, почти восемь тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России за минувшие сутки. Всего в России выявлено 114 431 случай заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. За весь период пневмонию, вызванную новым тип коронавируса, смогли победить 13 220 человек.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что врачи новый симптом коронавируса – у большинства пациентов с COVID-2019 наблюдаются высыпания на руках и животе.