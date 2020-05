Дочь Задорнова блеснула выдающейся грудью на Мальте

Я Повинна, даже Каюсь, Надо ж было Загадать? Извините, не Прощаюсь, Убежала в Благодать... Подогнал попутный Ветер, Нежный Флёр не оскопил. Я за Счастье не в Ответе, Что момент не наступил. Ликвидировал Старенье Веселящий нынче газ, Что меняет Настроенье Лишь под Цвет Моих же Глаз. Правда есть в моём Сонете, Надо было нам с Тобой Помахать лишь вдаль Планете, Пробежав по Мостовой... Сколь бы Боги НебоЖили, Равноденствуя Судьбе - Без Меня Меня Женили На Самой же на Себе... #моистихи #стихи #я #япишу #мысли #мысливслух #мир #сзадоринкой #мечта #философия #2020 #прогулка #мальта #коронавирусуназло #gohome #jelenazadornova #еленазадорнова

