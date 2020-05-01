Дочь Задорнова блеснула выдающейся грудью на Мальте

Москва, 1 мая. Дочь сатирика Михаила Задорнова Елена опубликовала фото, выгодно демонстрирующее ее пышные формы. Томную фигуристую женщину в кадре высоко оценили поклонники.

Единственная наследница известного юмориста находится на Мальте. Она часто публикует в Instagram снимки с теплого Средиземноморья, где счастливо живет в гражданском браке и пишет стихи.

На днях в ее профиле появилось новое фото, которое произвело фурор среди подписчиков, — девушка блеснула своими выдающимися формами. Судя по пейзажу, ради красивого кадра она забралась на крышу одного из домов. Вместе с эффектным снимком дочь сатирика опубликовала и стихи собственного сочинения.

«Сколь душа б моя не пела, поблуждая по чужбине, я еще недоуспела прогуляться по судьбине…» — написала она.

Фолловеры оценили поэтический талант девушки, но уделили внимание и ее внешним данным.

«Красавица. Я б отдался»; «Смотришь на вас, и душа поет», ;— написали они.

В аккаунте наследницы артиста можно увидеть много фотографий, на которых она умело подчеркивает достоинства фигуры.

Как пишет Kp.ru, Задорнова снималась в нескольких мальтийских телесериалах и в фильме «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» по сценарию своего отца. Там же снималась ее мать. Возможно, умение выгодно показать себя в кадре выпускница ГИТИСа приобрела отчасти благодаря этому опыту.

Помимо стихов девушка занимается организацией концертов и написанием собственных картин. Увлечение живописью приносит творческой натуре не только удовольствие, но и дополнительный доход.