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Фильм «Шугалей»: что надо знать о пленных россиянах в Ливии перед просмотром

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Фильм «Шугалей»: что надо знать о пленных в Ливии россиянах перед просмотром

Это не просто кино. Это спасательный круг…

Как-то раз в детстве отец, не выдержав моего бесконечного нытья, рассказал мне притчу, которая сильно врезалась в память — то ли из-за своего кровавого сюжета, то ли из-за чрезмерной эмоциональности отца.

Притча была о мудреце, который, как Иов, сносил все беды, постоянно убеждая окружающих в том, что все могло бы быть гораздо хуже.

И вот однажды его приговорили к смертной казни через повешение, на что мудрец отреагировал в своей обыкновенной манере. Когда же люди стали недоумевать, что же может быть хуже казни, стоик посоветовал набраться терпения и дождаться следующего дня.

На следующий день мера наказания была изменена с повешения на посажение на кол.

Это я к чему?

Последний год жутковатая притча все чаще всплывает в голове, когда речь заходит о двух российских социологах, схваченных боевиками в ливийском городе Триполи и отправленных в одну из неофициальных тюрем «Митига». Просидевшие там три года российские моряки с ужасом вспоминают о регулярных пытках и невыносимых условиях содержания. Заключенных морят голодом, держат по 50 человек в камере, избивают так, что люди становятся инвалидами.

Вы все еще жалуетесь на самоизоляцию? Тогда посмотрите художественный фильм «Шугалей». С дальневосточных до московских телевизоров премьера докатится к 21:00.

Фильм «Шугалей»: что надо знать о пленных в Ливии россиянах перед просмотром

Мне часто возражают: Нечего приводить этих двух в пример. Они сами сделали свой выбор. Какого, спрашивается, поперлись к дикарям на край света? Чего им дома-то не сиделось?

Собственно, чтобы ответить на эти и другие вопросы, рассказать, как было на самом деле, кино и сняли. Это фильм о событиях, которые происходят сегодня, в эти минуты…

«Хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах»

Российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию по официальному приглашению в начале прошлого года. И какое-то время спокойно работали, имея при себе все необходимые документы и разрешения. Другими словами, правила игры были прописаны достаточно четко, и социологи их не нарушали. Да и зачем — от прозрачности работы зависела их карьера.

Единственная цель исследователей была узнать, что за люди стоят у власти в Триполи, и как к ним относятся простые ливийцы. Для этого Максим и Самер провели масштабные социологические интервью, одно из которых не понравилось ливийскому начальству. И, не придумав ничего лучше, россиянам решили заткнуть рот силой.

Фильм «Шугалей»: что надо знать о пленных в Ливии россиянах перед просмотром

Узники знаний

От сирийских или иракских террористов ливийских отличает официальный статус. Они носят форму сотрудников МВД Триполи, хотя действуют вполне автономно от власти. И в фильме это хорошо показано в диалогах между высокопоставленным членом Правительства национального согласия (ПНС) и начальником тюрьмы «Митига» Абд Аль Рауфом Каррой — полевым командиром, в руках которого находится большая часть стратегически важной инфраструктуры в Триполи.  

Таким образом, похищение россиян в ночь с 16 на 17 мая было объявлено арестом. Социологов обвинили в шпионаже и попытке вмешаться в выборы. При том что в Ливии даже нет конституции.

Итого

Сильное получилось кино. Потому что не выдумка. Потому что красиво и аутентично снято (съемки велись в непосредственной близости от Ливии, в Тунисе). Потому что Кирилл Полухин — талантливый актер и, как мне показалось, история Шугалея его лично очень тронула. В конце концов, потому что это не просто кино. Это спасательный круг, еще одна попытка разбудить общество, напомнить, что русские друг друга в беде не бросают.

Фильм «Шугалей»: что надо знать о пленных в Ливии россиянах перед просмотром

В этом плане ключевым эпизодом фильма, на мой взгляд, стал диалог двух боевиков-надзирателей. Один говорит, мол, зря мы русских удерживаем, за ними ведь придут. А другой, ухмыляясь, отвечает, дескать, год до них никому нет дела, и вряд ли уже что-то изменится.

Остается только надеяться, что интуиция первого бандита окажется сильнее аналитического вывода второго.

P.S.

Среди прочих мелких недочетов в картине, особенно сильно бросился в глаза салафит Карра, не выпускающий из рук трубку кальяна. Как известно, курение в исламе запрещено (харам), и вряд ли религиозный фанатик об этом не знает.

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