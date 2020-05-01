Фильм «Шугалей»: что надо знать о пленных россиянах в Ливии перед просмотром

Это не просто кино. Это спасательный круг…

Как-то раз в детстве отец, не выдержав моего бесконечного нытья, рассказал мне притчу, которая сильно врезалась в память — то ли из-за своего кровавого сюжета, то ли из-за чрезмерной эмоциональности отца.

Притча была о мудреце, который, как Иов, сносил все беды, постоянно убеждая окружающих в том, что все могло бы быть гораздо хуже.

И вот однажды его приговорили к смертной казни через повешение, на что мудрец отреагировал в своей обыкновенной манере. Когда же люди стали недоумевать, что же может быть хуже казни, стоик посоветовал набраться терпения и дождаться следующего дня.

На следующий день мера наказания была изменена с повешения на посажение на кол.

Это я к чему?

Последний год жутковатая притча все чаще всплывает в голове, когда речь заходит о двух российских социологах, схваченных боевиками в ливийском городе Триполи и отправленных в одну из неофициальных тюрем «Митига». Просидевшие там три года российские моряки с ужасом вспоминают о регулярных пытках и невыносимых условиях содержания. Заключенных морят голодом, держат по 50 человек в камере, избивают так, что люди становятся инвалидами.

Вы все еще жалуетесь на самоизоляцию? Тогда посмотрите художественный фильм «Шугалей». С дальневосточных до московских телевизоров премьера докатится к 21:00.

Мне часто возражают: Нечего приводить этих двух в пример. Они сами сделали свой выбор. Какого, спрашивается, поперлись к дикарям на край света? Чего им дома-то не сиделось?

Собственно, чтобы ответить на эти и другие вопросы, рассказать, как было на самом деле, кино и сняли. Это фильм о событиях, которые происходят сегодня, в эти минуты…

«Хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах»

Российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию по официальному приглашению в начале прошлого года. И какое-то время спокойно работали, имея при себе все необходимые документы и разрешения. Другими словами, правила игры были прописаны достаточно четко, и социологи их не нарушали. Да и зачем — от прозрачности работы зависела их карьера.

Единственная цель исследователей была узнать, что за люди стоят у власти в Триполи, и как к ним относятся простые ливийцы. Для этого Максим и Самер провели масштабные социологические интервью, одно из которых не понравилось ливийскому начальству. И, не придумав ничего лучше, россиянам решили заткнуть рот силой.

Узники знаний

От сирийских или иракских террористов ливийских отличает официальный статус. Они носят форму сотрудников МВД Триполи, хотя действуют вполне автономно от власти. И в фильме это хорошо показано в диалогах между высокопоставленным членом Правительства национального согласия (ПНС) и начальником тюрьмы «Митига» Абд Аль Рауфом Каррой — полевым командиром, в руках которого находится большая часть стратегически важной инфраструктуры в Триполи.

Таким образом, похищение россиян в ночь с 16 на 17 мая было объявлено арестом. Социологов обвинили в шпионаже и попытке вмешаться в выборы. При том что в Ливии даже нет конституции.

Итого

Сильное получилось кино. Потому что не выдумка. Потому что красиво и аутентично снято (съемки велись в непосредственной близости от Ливии, в Тунисе). Потому что Кирилл Полухин — талантливый актер и, как мне показалось, история Шугалея его лично очень тронула. В конце концов, потому что это не просто кино. Это спасательный круг, еще одна попытка разбудить общество, напомнить, что русские друг друга в беде не бросают.

В этом плане ключевым эпизодом фильма, на мой взгляд, стал диалог двух боевиков-надзирателей. Один говорит, мол, зря мы русских удерживаем, за ними ведь придут. А другой, ухмыляясь, отвечает, дескать, год до них никому нет дела, и вряд ли уже что-то изменится.

Остается только надеяться, что интуиция первого бандита окажется сильнее аналитического вывода второго.

P.S.

Среди прочих мелких недочетов в картине, особенно сильно бросился в глаза салафит Карра, не выпускающий из рук трубку кальяна. Как известно, курение в исламе запрещено (харам), и вряд ли религиозный фанатик об этом не знает.