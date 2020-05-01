Врач ответил на вопрос, почему коронавирус атакует молодежь

Москва, 1 мая. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин ответил на вопрос, с чем связано большое количество молодых пациентов с коронавирусом.

Медик отметил, что однозначно сказать, почему инфекция атакует молодежь, нельзя.

«Болеют разные категории людей, в том числе те, у кого нет хронических заболеваний. Но зачастую они есть, и они отягощают течение заболевания», — добавил пульмонолог.

По его словам, коронавирус, как и другие респираторные инфекции, может поражать людей разных, в том числе и молодых.

«С наличием хронических заболеваний больше связан риск неблагоприятного исхода», — подчеркнул врач.

В России за минувшие сутки зафиксировали почти восемь тысяч новых случаев заражения. Общее число заболевших превысило отметку в 114 тысяч. Около 13 тысяч пациентов удалось вылечить, свыше 1,1 тысячи скончались.

Власти РФ принимают все возможные меры для борьбы с инфекцией, в стране ведется разработка вакцины. Кроме того, для предотвращения распространения вируса прекращено пассажирское сообщение с другими странами, в регионах введен режим самоизоляции, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, многие люди перешли на удаленный формат работы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился досрочно завершить учебный год в военных вузах и довузовских заведениях ведомства.