Зеленский рассказал о приближающемся пике коронавируса на Украине

Москва, 1 мая. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна приближается к пику эпидемии по коронавирусу. Глава государства призвал украинцев отмечать 1 мая «не на все сто», а «максимум по 50».

Зеленский поздравил сограждан с Международным днем труда и пожелал им здоровья.

«Давайте сегодня праздновать не на все сто, беречь иммунитет. Поэтому максимум по 50. Чтоб у всех нас было 36,6», — заявил президент Украины в видеообращении.

Зеленский заявил о приближающемся шторме в связи с коронавирусом. Президент призвал украинцев праздновать 1 мая дома.

«Впереди решающий шторм. Но я верю, что мы выдержим и пройдем его вместе. Празднуйте дома», — добавил Зеленский.

Карантин на Украине был введен 12 марта из-за коронавируса, 6 апреля власти страны ужесточили ограничительные меры: запретили собираться на улице в группы более двух человек, гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, а также посещать детские площадки.

Ранее Зеленский назвал условия для окончания карантина. Во-первых, карантин закончится, когда в течение десяти дней процент выявленных заболеваний не будет меняться или останется в пределах 5%. Во-вторых, больницы будут заполнены меньше, чем на 50%.