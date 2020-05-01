Проценко не считает выход на плато победой над коронавирусом в РФ

Москва, 1 мая. Выход на плато не означает победы над коронавирусом. Об этом заявил главврач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, медики проанализировали все эпидемии гриппа, которые случались в мире с начала прошлого века, и пришли к выводу, что они протекали не согласно трем ранее озвученным этапам: «рост числа инфицированных — выход на плато — падение уровня заболеваемости».

«Я считаю, что выход на плато, снижение числа зараженных — это еще не конец истории и не полная победа над коронавирусом», — сказал главврач Коммунарки.

Ранее Проценко предостерег россиян от нарушения режима самоизоляции в майские праздники. Он отметил, что соблазн провести время на свежем воздухе может обернуться новым всплеском заболеваемости COVID-19.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. скончались.

В России, по последним данным, зафиксирован 114 431 случай заражения инфекцией в 85 субъектах. Прирост больных с COVID-19 за последние сутки составил 7933. За весь период эпидемии победить инфекцию в стране смогли 13 220 человек, 1 169 умерли.