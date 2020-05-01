Малышева пожаловалась на сильный кашель

Москва, 1 мая. Доктор медицинских наук и профессор Елена Малышева призналась, что ее здоровье сильно подкосилось. Телеведущая пожаловалась на кашель.

По словам Малышевой, она буквально не может говорить из-за сильного кашля – ей постоянно приходится прерывать беседу, чтобы откашляться.

Медик успокоила своих многомиллионных подписчиков, уверив, что кашель не вызван коронавирусом. Однако причину недуга Малышева не назвала.

«Один раз в три недели мы докладываем заместителю генерального директора канала темы будущих передач. Я не могла говорить: был такой сильный кашель!» — рассказала Малышева.

Малышева призвала не переживать за ее состояние. При этом ведущая призналась, что очень волнуется за своего сына, который работает с пациентами с коронавирусом.

Малышева ранее призывала не бояться роста количества заражений коронавирусом в России, отметив, что половина инфицированных не имеют симптомов. Малышева обратила внимание, что по количеству тестов на коронавирус Россия занимает в мире второе место. Ведущая также рассказала, как предотвратить развитие психических расстройств во время самоизоляции из-за коронавируса. Телеведущая отметила, что беспокойство является нормальной реакцией, если человек ожидает результаты анализов или знает о положительном тесте.