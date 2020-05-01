Сбежавший из КНДР депутат «на 99%» уверен в смерти Ким Чен Ына

Сеул, 1 мая. Глава КНДР Ким Чен Ын с «вероятностью в 99%» умер в минувшие выходные после операции на сердце, уверен сбежавший из Северной Кореи депутат Цзи Сон Хо.

Парламентарий в 2006 году бежал из КНДР и теперь работает в законодательных органах власти Южной Кореи. Он полагает, что политик скончался в прошлые выходные.

«Это не на 100% точно, но я могу сказать, что вероятность составляет 99%. Северная Корея [не сообщает о смерти лидера официально потому, что] столкнулась со сложной проблемой преемственности», — считает он.

Депутат добавил, что занять пост лидера КНДР вполне может Ким Е Чжон — сестра Ким Чен Ына.

Слухи о тяжелом состоянии здоровья лидера КНДР или даже о его смерти стали распространяться после публикаций в СМИ о перенесенной им операции на сердце. В своих сообщениях газеты и телеканалы ссылались на «высокопоставленные анонимные источники».

Журналисты обратили внимание, что с 12 апреля в СМИ КНДР не публиковалось сообщений о поездках северокорейского лидера или мероприятиях с его участием. В этот день в официальной прессе было размещено фото Ким Чен Ына и описание инспекции полка военной авиации и сил ПВО на западе Северной Кореи.

В настоящее время активно обсуждается информация о том, что еще с конца прошлого года северокорейские власти готовят передачу поста лидера КНДР его сестре, если этого потребуют экстренные обстоятельства.