Валерия отчитала Пригожина за то, что вытащил ее из кровати ради салата

Москва, 1 мая. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин показал на видео перепалку с супругой, певицей Валерией, которую вытащил из кровати и заставил готовить ему ужин поздним вечером.

Пригожин с присущим ему чувством юмора в очередной раз доказал, что «селебрити — тоже люди». На ролике, опубликованном им в Instagram, знаменитая исполнительница в пижаме «отчитала» мужа за его несамостоятельность, старательно скрывая улыбку.

«Это в последний раз! С завтрашнего дня наш ресторан в 22.00 закрывается. Дальше самообслуживание», — заявила звезда, размахивая кухонным ножом.

Валерия ясно дала понять, что больше не станет жертвовать комфортом ради сиюминутных желаний супруга.

«Голод берет свое. Хоть мне и стыдно перед Лерочкой, но я так вкусно не могу даже салат приготовить», — оправдался Пригожин в посте.

Подписчики пришли в восторг от разыгравшейся в семье драмы. Записанное видео их изрядно рассмешило.

«Лера покормите Йосю!» — прокомментировала _taya_tais_ со смеющимся смайликом.

«Блин, классно так за вами наблюдать», — призналась layla121821.

«Вы оба очень обаятельная пара!» — считает ann_gerberg.

Ранее Валерия развеселила фанатов видео, на котором запечатлела супруга, меряющего температуру в водолазных очках.