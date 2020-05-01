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Романовский: МИД должен сделать все, чтобы у второй части «Шугалея» был счастливый конец

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Романовский: МИД должен сделать все, чтобы у второй части «Шугалея» был счастливый конец

Военкор Кирилл Романовский, посмотревший премьеру фильма «Шугалей» по владивостокскому времени, подчеркнул, что МИД должен сделать все, чтобы вторая часть ленты была со счастливым концом.

Романовский напомнил, что действие картины происходит в Ливии, где на протяжении года насильно удерживаются двое российских социологов Максим Шугалей и Самер Суэйфан

«Год назад парни, проводившие социологическое исследование в столице Ливии — Триполи, были похищены боевичьем главы ПНС Файеза Сарраджа и помещены в тюрьму «Митига», — написал он, отметив, что эта тюрьма известна практически каждому ливийцу своей жестокостью по отношению к пленным. 

Журналист допустил, что именитые деятели киноискусства могут критиковать некоторые аспекты фильма, подчеркнув, что они имеют на это право. Однако главный посыл ленты совсем не художественный.

«Я считаю, что «Шугалей», с учетом стопроцентной привязки к трагизму сегодняшнего дня и судьбе его героя, вообще не должен восприниматься зрителем как акт искусства», — пояснил Романовский.

Романовский: МИД должен сделать все, чтобы у второй части «Шугалея» был счастливый конец

По его словам, фильм стал важным элементом мотивации, в том числе и для реструктуризации внешнеполитического курса России. Новостная повестка, связанная с похищением россиян, похоже, никак не ускоряет процесс освобождения социологов.

«Фильм же, в отличие от новостей и кратких пикетов моих коллег перед посольством Ливии в Москве, является не только информационным, но и мотивационным, и, несомненно, агитационным инструментом», — добавил журналист. 

Романовский подчеркнул, что «Шугалей» поспособствует освобождению россиян. Российскому МИД нужно приложить максимальные усилия, чтобы вторая часть киноленты была со счастливым концом.

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