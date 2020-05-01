Главврач больницы в Коммунарке сообщил о новом симптоме коронавируса

Москва, 1 мая. Врачи больницы в Коммунарке выявили новый симптом коронавируса – у большинства пациентов с COVID-2019 наблюдаются высыпания на руках и животе. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

«Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось», — сообщил Проценко в ходе онлайн-встречи Российского еврейского конгресса.

По словам Проценко, о мутации коронавируса может свидетельствовать разница клинической картины. Он отметил, что высыпания у пациентов разнообразны, но в основном замечены на руках и животе.

Также главврач больницы в Коммунарке сообщил, что специалисты больницы совместно с командой Городской клинической больницы имени И. В. Давыдовского выполнили первую тромбоэкстракцию. При содействии Городской клинической больницы № 1 им Н. И. Пирогова и больниц № 52 была налажена процедура искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО).

По данным на 1 мая, почти восемь тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России за минувшие сутки. Всего в России выявлено 114 431 случай заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. За весь период пневмонию, вызванную новым тип коронавируса, смогли победить 13 220 человек.