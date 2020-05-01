Россия продолжает помогать Африке в борьбе с COVID-19

Джибути, 1 мая. Россия передала Джибути 13,5 тонн гуманитарного груза для борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции, захватившей весь мир и Африку в том числе. Российская помощь поступила в среду, 29 апреля.

После того, как в стране ухудшилась санитарно-эпидемиологическая обстановка, власти Джибути были вынуждены обраться за помощью к международному сообществу. На зов о помощи ответила Россия.

По информации российского дипломатического ведомства, в морской порт столицы Джибути был доставлен гуманитарный груз общим весом 13,5 тонн, состоящий из более чем 20 медицинских модулей многоцелевого применения для борьбы с опасными инфекционными заболеваниями, коим является COVID-19.

Российская сторона также передала Джибути палатки и комплектующие средства для создания двух медицинских комплексов, предназначенных для оказания квалифицированной медицинской помощи более чем 200 тысячам человек.

Напомним, помимо Джибути Россия оказала материальную и гуманитарную помощь для борьбы с новой коронавирусной инфекцией и другим государствам африканского континента. В частности, столь необходимую помощь от Москвы получили страны Восточной Африки, Судан, Гвинея.