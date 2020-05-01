Сирия новости 1 мая 19.30: в Дейр-эз-Зоре взрыв убил двух детей, ХТШ казнила мирного жителя в Идлибе

Сирия, 1 мая. На востоке Дейр-эз-Зора взрыв убил двух детей и ранил еще трех человек. В Ракке курдские боевики совершили вылазку к позициям «Сирийской национальной армии». В Идлибе «Хайят Тахрир аш-Шам» казнила гражданского. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская национальная армия» (СНА): отразила нападение отряда курдских боевиков на севере Ракки.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): взяло на себя ответственность за нападение на конвой сирийской армии в Хомсе; устроили засаду

«Хайят Тахрир аш-Шам»: казнила в Идлибе мирного жителя, подозреваемого в пособничестве боевикам «Демократическим силам Сирии».

«Демократические силы Сирии» (SDF): на севере Ракки лишились несколько человек в результате нападения неизвестных.

Провинция Хомс

«Исламское государство взяло на себя ответственность за подрыв автобуса сирийской армии в восточной части Хомса. В заявлении, размещенном на подконтрольном боевикам медиаресурсе «Амак», указано, что в результате теракта было убито и ранено 25 солдат сирийской армии, однако по сведениям Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), погибло шестеро военнослужащих.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается, что в районе поселка Аль-Эзба автомобиль боевиков «Демократических сил Сирии» наехал на самодельную мину, установленную на обочине дороги. По информации медиапортала Aleppo AMC, в результате происшествия погибли два курдских боевика. Силы внутренней безопасности SDF «Асайиш» подозревают, что за установкой бомбы у его дома и СВУ в Аль-Эзбе стоят «спящие ячейки» «Исламского государства».

В окрестностях города Аль-Бусейра также совершили вылазку неизвестные. Как сообщает портал Halab Today, боевики установили СВУ напротив дома Амера Джамиля, одного из представителей «Демократических сил Сирии». Джамиль и еще два человека были ранены в результате взрыва, на месте скончались от полученных осколочных ран двое детей.

Провинция Идлиб

Издание Rojava Network сообщает, что в Идлибе боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» казнили молодого человека курдского происхождения, который до этого несколько месяцев содержался в заключении. Согласно этой информации, юноша был казнён по обвинению в пособничестве «Демократическим силам Сирии».

В Идлибе продолжился протест против открытия погранперехода у поселка Мизназ, к демонстрации присоединились жители из поселка Маарат ан-Наасан и его окрестностей, расположенного в восточной части провинции Идлиб. Демонстранты заблокировали участок трассы, соединяющий их населённый пункт с соседним поселком Тафтаназ, чтобы препятствовать работам по возведению КПП.

Провинция Ракка

Сообщается, что отряд «Демократических сил Сирии» попытался проникнуть на позиции подконтрольной Турции «Сирийской национальной армии» на севере провинции. В результате завязалось боестолкновение, расположенные на севере провинции. По данным агентства Aleppo AMC, в завязавшейся перестрелки погибли семь человек.

Медиаресурс Deir Ezzor 24 сообщает, что неизвестные боевики, предположительно из состава «Исламского государства» совершили нападение на патруль курдских сил безопасности «Асайиш». Инцидент произошел в поселке Маркада, нападающие открыли огонь по автомобилю. Смертельно был ранен боевик SDF Мухаммед Джамиль Аль-Раджа.

1 Организация запрещена на территории РФ.