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Сирия новости 1 мая 19.30: в Дейр-эз-Зоре взрыв убил двух детей, ХТШ казнила мирного жителя в Идлибе

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Сирия новости 1 мая 19.30: в Дейр-эз-Зор взрыв убил двух детей, ХТШ казнила мирного жителя в Идлибе

Сирия, 1 мая. На востоке Дейр-эз-Зора взрыв убил двух детей и ранил еще трех человек. В Ракке курдские боевики совершили вылазку к позициям «Сирийской национальной армии». В Идлибе «Хайят Тахрир аш-Шам» казнила гражданского. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская национальная армия» (СНА): отразила нападение отряда курдских боевиков на севере Ракки. 

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): взяло на себя ответственность за нападение на конвой сирийской армии в Хомсе; устроили засаду 

«Хайят Тахрир аш-Шам»: казнила в Идлибе мирного жителя, подозреваемого в пособничестве боевикам «Демократическим силам Сирии».

«Демократические силы Сирии» (SDF): на севере Ракки лишились несколько человек в результате нападения неизвестных. 

Текущая расстановка сил в Сирии

Провинция Хомс

Провинция Хомс

«Исламское государство взяло на себя ответственность за подрыв автобуса сирийской армии в восточной части Хомса. В заявлении, размещенном на подконтрольном боевикам медиаресурсе «Амак», указано, что в результате теракта было убито и ранено 25 солдат сирийской армии, однако по сведениям Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), погибло шестеро военнослужащих.

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается, что в районе поселка Аль-Эзба автомобиль боевиков «Демократических сил Сирии» наехал на самодельную мину, установленную на обочине дороги. По информации медиапортала Aleppo AMC, в результате происшествия погибли два курдских боевика. Силы внутренней безопасности SDF «Асайиш» подозревают, что за установкой бомбы у его дома и СВУ в Аль-Эзбе стоят «спящие ячейки» «Исламского государства».

В окрестностях города Аль-Бусейра также совершили вылазку неизвестные. Как сообщает портал Halab Today, боевики установили СВУ напротив дома Амера Джамиля, одного из представителей «Демократических сил Сирии». Джамиль и еще два человека были ранены в результате взрыва, на месте скончались от полученных осколочных ран двое детей.  

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Издание Rojava Network сообщает, что в Идлибе боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» казнили молодого человека курдского происхождения, который до этого несколько месяцев содержался в заключении. Согласно этой информации, юноша был казнён по обвинению в пособничестве «Демократическим силам Сирии».

В Идлибе продолжился протест против открытия погранперехода у поселка Мизназ, к демонстрации присоединились жители из поселка Маарат ан-Наасан и его окрестностей, расположенного в восточной части провинции Идлиб. Демонстранты заблокировали участок трассы, соединяющий их населённый пункт с соседним поселком Тафтаназ, чтобы препятствовать работам по возведению КПП.

Провинция Ракка

Провинция Ракка

Сообщается, что отряд «Демократических сил Сирии» попытался проникнуть на позиции подконтрольной Турции «Сирийской национальной армии» на севере провинции. В результате завязалось боестолкновение, расположенные на севере провинции. По данным агентства Aleppo AMC, в завязавшейся перестрелки погибли семь человек.

Медиаресурс Deir Ezzor 24 сообщает, что неизвестные боевики, предположительно из состава «Исламского государства» совершили нападение на патруль курдских сил безопасности «Асайиш».  Инцидент произошел в поселке Маркада, нападающие открыли огонь по автомобилю. Смертельно был ранен боевик SDF Мухаммед Джамиль Аль-Раджа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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